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15:26, 16 февраля 2023Бывший СССР

Лукашенко предостерег Зеленского от повторения судьбы Горбачева

Лукашенко заявил, что Зеленский может повторить судьбу Горбачева из-за отношений с США
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предостерег украинского лидера Владимира Зеленского от повторения судьбы президента СССР Михаила Горбачева, у которого тоже сложились теплые отношения с США. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Не надо отпихиваться от Европы, от Америки. Они все-таки поддерживали его, и он им обязан. Но надо немножко сюда повернуться и занять более независимую прагматичную позицию в интересах украинского народа и будущего Украины», — заявил Лукашенко.

Глава государства упомянул недавнюю поездку Зеленского в США, где политики тепло приветствовали его и аплодировали ему. «А помните: Михаил Сергеевич Горбачев — "Горби! Горби!", Ельцин в Америке — там хохотали, аплодировали. И те лидеры, которым аплодировали и кричали "ура" на Западе, плохо заканчивали», — отметил белорусский президент.

Ранее Лукашенко заявил, что, по его мнению, Зеленский уничтожает Украину. Восстанавливать страну после произошедшего конфликта, считает он, никто не будет.

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Алевтина Запольская
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