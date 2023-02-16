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08:58, 16 февраля 2023Интернет и СМИ

Россиян предупредили о новом способе мошенничества на маркетплейсах

Аналитик Бакулина: мошенники размещают ссылки на фишинговые сайты в интернет-магазинах

Фото: unsplash

Аналитик группы анализа внешних цифровых рисков компании «Инфосистемы» Джет Екатерина Бакулина предупредила о новом способе обмана покупателей на маркетплейсах. О нем она рассказала агентству «Прайм».

По словам специалиста, киберпреступники, притворяясь простыми пользователями, оставляют отзыв о товаре, сопровождая его ссылкой на аналогичную вещь, только якобы дешевле. Заинтересованная жертва переходит по ссылке и попадает на фейковый сайт, где действительно обнаруживает то, что ей было нужно, да еще и по сниженной цене. Затем пользователь оформляет покупку, оплачивает товар и деньги поступают на счет мошенникам.

Бакулина посоветовала остерегаться неизвестных ссылок из комментариев в интернет-магазинах и маркетплейсах. «Обязательно нужно проверять, что именно написано в адресной строке, ведь фишинговые сайты очень часто используют похожие имена доменов», — отметила она.

Ранее начальник юридического управления Росфинмониторинга Ольга Тисен рассказала, что мошенники начали выманивать у россиян деньги с помощью «налога на легализацию». Она пояснила, что злоумышленники представляются сотрудниками ведомства и предлагают людям, у которых ранее украли деньги, заплатить «налог на легализацию», чтобы их вернуть.

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Варвара Кузьмина
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