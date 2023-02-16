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16:08, 16 февраля 2023Мир

Москва объявила сотрудников австрийского посольства персонами нон грата

МИД России объявил 4 австрийских дипломатов персонами нон грата в качестве ответной меры

Фото: Алексей Иванов / Телеканал «Звезда» / Globallookpress.com

В качестве ответной меры на высылку российских дипломатических представителей Москва объявила четырех австрийских дипломатов персонами нон грата и высылает их из страны. Об этом сообщила пресс-служба МИД России на официальном сайте ведомства.

«В качестве ответной меры четыре сотрудника посольства Австрийской Республики в Российской Федерации объявлены persona non grata. Им надлежит покинуть территорию страны до конца дня 23 февраля сего года. Послу [Вернеру Альмхоферу] вручена соответствующая нота», — говорится в сообщении.

2 февраля стало известно, что австрийский МИД принял решение объявить персонами нон грата четырех российских дипломатов. Представители российского ведомства должны были покинуть страну не позднее 8 февраля. «Два дипломата российского посольства совершили действия, несовместимые с их дипломатическим статусом», — отмечали журналисты. В том же обвиняют еще двух россиян из постпредства России при ООН.

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Виктория Кондратьева
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