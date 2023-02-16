В России захотели ввести режим «контролируемого пребывания» для мигрантов

Секретарь Совбеза Патрушев рассказал о режиме «контролируемого пребывания» для мигрантов

В России разработан законопроект, который предусматривает введение для мигрантов режима «контролируемого пребывания». Об этом в четверг, 16 февраля, сообщил секретарь Совбеза страны Николай Патрушев, чьи слова приводит ТАСС.

На совещании в Челябинске он объяснил, что ведомства России начали обмениваться информацией о случаях, когда мигрантов фиктивно ставили на учет. В связи с этим был разработан проект федерального закона о «контролируемом пребывании».

«Разработан и внедрен алгоритм межведомственного обмена информацией о выявленных фактах фиктивной постановки на миграционный учет», — рассказал секретарь совета.

По словам Патрушева, за 2022 год только в Уральском федеральном округе на миграционный учет было поставлено почти 475 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства.

Ранее МВД России разработало законопроект о борьбе с легализацией мигрантов через заключение фиктивных браков. По словам официального представителя ведомства Ирины Волк, закон включает также и меры борьбы с фиктивным установлением отцовства.