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07:30, 16 февраля 2023Экономика

США перестали быть «магнитом для миллионеров» из России

Bloomberg: США больше не привлекают миллионеров из России и Китая

Фото: Reuters

Соединенные Штаты перестали быть «магнитом для миллионеров», в стране также наблюдается отток состоятельных американцев. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные консалтинговой компании по иммиграции Henley & Partners.

Как стало известно изданию, за 2022 год наплыв состоятельных иностранцев в США сократился на более чем 80 процентов по сравнению с допандемийным уровнем. Кроме того, наблюдается отток миллионеров из страны, поскольку они «беспрецедентными темпами ищут новые пастбища за границей». В частности, миллионеры уезжают из Чикаго, Лос-Анджелеса и Нью-Йорка.

По словам главы североамериканского представительства компании Мехди Кадири, в прошлом программы инвестиционной миграции были в первую очередь привлекательны для миллионеров из России и Китая, а также для арабов и развивающихся стран. Однако если в 2014 году Соединенные Штаты находились на первом месте по чистому притоку богатых иностранцев, чье состояние равнялось или превышало один миллион долларов, то в 2022 году страна опустилась на шестое место.

Ранее сообщалось, что число банкиров-миллионеров в Европе выросло до исторического рекорда в 2021 году. Количество банковских работников с годовым заработком один миллион евро увеличилось с 1383 до 1957 человек.

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Марина Совина
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