Лукашенко призвал «не маяться дурью и не воевать»

Президент Белоруссии Лукашенко призвал власти Украины «не маяться дурью и не воевать»

Президент Украины Владимир Зеленский уничтожает страну своими действиями, направленными на эскалацию конфликта в республике. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью зарубежным и белорусским журналистам, передает БЕЛТА.

По его словам, «обычные люди» на Украине не заинтересованы в боевых действиях в стране. При этом он предположил, что продолжение конфликта не нужно и украинским военным. «Поэтому я и говорю, что там надо разговаривать с военными. Потихоньку, шаг за шагом договоримся как-нибудь», — сказал политик.

Лукашенко призвал не допустить дальнейшей эскалации военных действий, отметив, что в ходе них дело может дойти и до гиперзвукового или ядерного оружия. «Вот в чем опасность. Поэтому надо сейчас остановиться, дурью не маяться и не воевать», — заключил президент.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия не нуждается в стратегическом ядерном оружии. Он пояснил, что республика не собирается наносить никаких ударов, в том числе по США.