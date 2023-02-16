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14:18, 16 февраля 2023Бывший СССР

Лукашенко призвал «не маяться дурью и не воевать»

Президент Белоруссии Лукашенко призвал власти Украины «не маяться дурью и не воевать»

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Украины Владимир Зеленский уничтожает страну своими действиями, направленными на эскалацию конфликта в республике. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью зарубежным и белорусским журналистам, передает БЕЛТА.

По его словам, «обычные люди» на Украине не заинтересованы в боевых действиях в стране. При этом он предположил, что продолжение конфликта не нужно и украинским военным. «Поэтому я и говорю, что там надо разговаривать с военными. Потихоньку, шаг за шагом договоримся как-нибудь», — сказал политик.

Лукашенко призвал не допустить дальнейшей эскалации военных действий, отметив, что в ходе них дело может дойти и до гиперзвукового или ядерного оружия. «Вот в чем опасность. Поэтому надо сейчас остановиться, дурью не маяться и не воевать», — заключил президент.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия не нуждается в стратегическом ядерном оружии. Он пояснил, что республика не собирается наносить никаких ударов, в том числе по США.

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Алевтина Запольская
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