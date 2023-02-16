Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:05, 16 февраля 2023Интернет и СМИ

В России захотели ограничить публикации о состоянии здоровья известных людей

RT: в России захотели ограничить право СМИ публиковать сведения о здоровье известных людей
СюжетИзменения в законодательстве:

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выступил с инициативой ограничить право СМИ публиковать информацию о здоровье и лечении известных людей. Об этом сообщает Russia Today со ссылкой на письмо на имя главы Минцифры Максута Шадаева.

Он отметил, что Конституция России гарантирует свободу слова и права граждан на доступ к информации. В то же время она содержит положения о неприкосновенности личной жизни, о праве граждан на личную, семейную и врачебную тайну, отметил он.

Орлов обратил внимание, что в случае поступления известных личностей в больницы, СМИ нередко публикуют сведения о состоянии здоровья спортсменов, политиков, актеров, а также приводят подробности медицинских манипуляций над ними. По его мнению, подобные публикации наносят дополнительный психологический и физический урон пациентам.

«В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в федеральное законодательство в части введения запрета для средств массовой информации публиковать сведения, составляющие врачебную тайну, независимо от источников поступления данной информации», — говорится в документе. Орлов также предложил предусмотреть в качестве исключений случаи, когда сам пациент или его родственники дают письменное согласие на публикацию подобной информации в целях организации благотворительного сбора средств.

Ранее известная российская телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, что ее близких обеспокоили фейковые сообщения СМИ, в которых говорилось о ее смерти.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Глава Севастополя раскрыл подробности атаки беспилотников ВСУ
Назван способ увеличения эффективности сжигания жира при занятиях спортом
В США обвинили Байдена в бездействии из-за химической аварии в Огайо
Россияне бросились скупать дорогое жилье в одной курортной стране
В Москве и области продлили «желтый» уровень погодной опасности
В двух областях Украины объекты инфраструктуры получили повреждения
В США заявили о слежке за китайским «шаром-шпионом» с момента запуска
Женщину дважды за три дня спасли из-под завалов после землетрясения
Появились кадры перевернувшегося на российской трассе рейсового автобуса
Рабочая группа по СВО направила доклад Путину
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.