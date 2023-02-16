В России захотели ограничить публикации о состоянии здоровья известных людей

RT: в России захотели ограничить право СМИ публиковать сведения о здоровье известных людей

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выступил с инициативой ограничить право СМИ публиковать информацию о здоровье и лечении известных людей. Об этом сообщает Russia Today со ссылкой на письмо на имя главы Минцифры Максута Шадаева.

Он отметил, что Конституция России гарантирует свободу слова и права граждан на доступ к информации. В то же время она содержит положения о неприкосновенности личной жизни, о праве граждан на личную, семейную и врачебную тайну, отметил он.

Орлов обратил внимание, что в случае поступления известных личностей в больницы, СМИ нередко публикуют сведения о состоянии здоровья спортсменов, политиков, актеров, а также приводят подробности медицинских манипуляций над ними. По его мнению, подобные публикации наносят дополнительный психологический и физический урон пациентам.

«В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в федеральное законодательство в части введения запрета для средств массовой информации публиковать сведения, составляющие врачебную тайну, независимо от источников поступления данной информации», — говорится в документе. Орлов также предложил предусмотреть в качестве исключений случаи, когда сам пациент или его родственники дают письменное согласие на публикацию подобной информации в целях организации благотворительного сбора средств.

Ранее известная российская телеведущая Лера Кудрявцева рассказала, что ее близких обеспокоили фейковые сообщения СМИ, в которых говорилось о ее смерти.