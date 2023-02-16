В ООН ответили Москальковой на жалобу об обращении Киева с военнопленными

Омбудсмен Москалькова получила ответ ООН на жалобу об отношении Киева к военнопленным

Омбудсмен Татьяна Москалькова получила ответ верховного комиссара ООН на жалобу об отношении Киева к военнопленным. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Москалькова напомнила, что еще в январе жаловалась на насилие в отношении россиян, а также на случаи вымогательства.

«Получен ответ из Женевы от Верховного комиссара ООН по правам человека (...), к которому я обращалась по этому поводу. Считаю важным наличие диалога с этой международной правозащитной структурой, и ее готовность подключиться к решению данной проблемы», — заявила омбудсмен.

Правозащитник не процитировала ответ ООН и не сообщила, какие меры пример организация. Также она не уточнила, сколько военнопленных в настоящий момент находится на территории Украины.

Ранее в совете по правам человека при президенте России назвали лицемерной реакцию ООН на расстрел Вооруженными силами Украины российских пленных.