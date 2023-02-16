Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:44, 16 февраля 2023Россия

В ООН ответили Москальковой на жалобу об обращении Киева с военнопленными

Омбудсмен Москалькова получила ответ ООН на жалобу об отношении Киева к военнопленным

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Омбудсмен Татьяна Москалькова получила ответ верховного комиссара ООН на жалобу об отношении Киева к военнопленным. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Москалькова напомнила, что еще в январе жаловалась на насилие в отношении россиян, а также на случаи вымогательства.

«Получен ответ из Женевы от Верховного комиссара ООН по правам человека (...), к которому я обращалась по этому поводу. Считаю важным наличие диалога с этой международной правозащитной структурой, и ее готовность подключиться к решению данной проблемы», — заявила омбудсмен.

Правозащитник не процитировала ответ ООН и не сообщила, какие меры пример организация. Также она не уточнила, сколько военнопленных в настоящий момент находится на территории Украины.

Ранее в совете по правам человека при президенте России назвали лицемерной реакцию ООН на расстрел Вооруженными силами Украины российских пленных.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марк Леонов
Обсудить
Последние новости
Российские войска уничтожили более ста солдат ВСУ на краснолиманском направлении
Во Франции заявили о приверженности ЕС дальнейшей помощи Украине
Девушка до 32 лет отказывалась ходить на свидания по особенной причине
Кандидат в премьеры Молдавии захотел демилитаризировать Приднестровье
Клава Кока допустила завершение музыкальной карьеры
В России усилили санитарный контроль в связи со вспышкой вируса Марбург в Гвинее
Набиуллина высказалась о поддержке ипотеки в маленьких регионах
В ОБСЕ назвали конфликт на Украине репетицией войны России с НАТО
В ООН ответили Москальковой на жалобу об обращении Киева с военнопленными
На ТОФ впервые ночью в воздухе Ту-142МЗ дозаправились от Ил-78М
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.