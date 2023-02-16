Россиянин организовал подпольную мастерскую по производству оружия

В Томске УФСБ выявило подпольную мастерскую по производству огнестрельного оружия

В Томске местный житель организовал подпольную мастерскую по производству огнестрельного оружия и боеприпасов, его деятельность пресекло УФСБ. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В отношении россиянина возбуждено уголовное дело по статье 223 («Незаконное изготовление оружия») УК РФ. Установлено, что фигурант через интернет купил составные части огнестрельного автоматического оружия. Правоохранители изъяли у мужчины автомат Калашникова, пистолет Макарова, более тысячи боеприпасов к ним. Организатору мастерской грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что под Херсоном задержали мужчину за изготовление оружия и присвоение бронетехники.