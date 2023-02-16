Минобороны России отчиталось о потерях ВСУ на донецком направлении

Минобороны России заявило об уничтожении до 135 военнослужащих ВСУ на донецком направлении

Российские войска за сутки уничтожили до 135 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом в четверг, 16 февраля, журналистам сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что удары по украинским подразделениям наносили силы «Южной» группировки российских войск.

Кроме живой силы противника были уничтожены две пусковые установки HIMARS, три танка, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, две гаубицы Д-20 и Д-30, самоходная гаубица «Гвоздика» и американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.