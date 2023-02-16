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16:18, 16 февраля 2023Силовые структуры

Переодевавшийся в женщину россиянин похитил у пенсионерок более миллиона рублей

В Ярославле полиция задержала афериста, переодевавшегося в женщину и похищавшего деньги

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Ярославле полиция задержала 35-летнего уроженца республики Марий Эл, который переодевался в женскую одежду и обманывал пожилых пенсионерок. Об этом в четверг, 16 февраля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального МВД.

В отношение мужчины возбуждено уголовное дело по статьям 161 («Грабеж») и 159 («Мошенничество») УК РФ. По данным следствия, переодевшийся в женщину фигурант представился пенсионерке социальным работником, рассказал о новой денежной реформе и предложил поменять наличные. Потерпевшая пустила злоумышленника домой, где тот поменял все найденные деньги на билеты банка приколов.

В общей сложности мужчина похитил более миллиона рублей у трех пожилых женщин. Предполагается, что в двух случаях аферисту помогла 35-летняя сообщница. Подозреваемую в пособничестве также задержали.

Ранее сообщалось, что владелицу ювелирного бренда Darvol Спиридонову отправили в СИЗО по делу о мошенничестве.

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Илона Палей
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