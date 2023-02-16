Спасенный из пещеры в Таиланде мальчик умер в Великобритании

WP: спасенный из пещеры в Таиланде в 2018 году Дуангпетч Промтеп умер в Великобритании

Один из 12 мальчиков, спасенных из затопленной пещеры в Таиланде в 2018 году, умер в Великобритании. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Уточняется, что 17-летний Дуангпетч Промтеп (Duangpetch Promthep) был найден без сознания в своей комнате в общежитии футбольной академии в Лестершире 12 февраля. Его доставили в больницу, однако 14 февраля подросток скончался. Причина смерти не уточняется.

Смерть подростка подтвердили в футбольной академии, пишет WP. «Это событие глубоко опечалило и потрясло сообщество нашего колледжа», — говорится в сообщении.

23 июня 2018 года в Таиланде детская футбольная команда в сопровождении помощника тренера отправилась отпраздновать день рождения одного из игроков в пещеру Тхамлуангнангнон. Когда дети были уже очень далеко от входа, разразился тропический ливень, отрезавший им путь к выходу. Всех пропавших нашли живыми через десять дней после исчезновения. Они сидели в одном из гротов в четырех километрах от входа. Спасательная операция продлилась до 10 июля.