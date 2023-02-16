Открыты регулирующие поведение бактерий плазмиды

PLOS Biology: плазмида с геном RsmQ регулирует поведение бактерий-хозяев

Ученые Центра Джона Иннеса (Англия) открыли плазмиды — небольшие молекулы бактериальной ДНК, — которые способны влиять на выживание микроорганизмов даже при отсутствии видимых преимуществ для хозяев. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале PLOS Biology.

Исследователи изучили плазмидный ген, кодирующий белок RsmQ, у почвенной бактерии Pseudomonas fluorescens. Оказалось, что RsmQ может влиять на то, как бактерии-хозяева воспринимают внешнюю среду. Когда в плазмиде присутствовал RsmQ, клетка реагировала на изменения во внешней среде по-другому, улучшала свою способность выживать с разными источниками пищи и меньше двигалась.

Плазмиды могут передаваться от бактерии к бактерии через конъюгацию, что называется горизонтальным переносом генов. Эти фрагменты ДНК часто придают микроорганизмам такие полезные черты, как способность выживать в присутствии антибиотиков или успешно колонизировать растения. Плазмида, несущая ген RsmQ, способна распространяться в популяциях бактерий, изменяя их поведение в большей степени, чем считалось ранее.

По словам авторов, RsmQ является первым известным случаем, подтверждающим существование глобальных регуляторов, кодируемых плазмидой и способных включать и выключать другие белки, изменяя тем самым поведение клетки. Это указывает на то, что между плазмидами и хозяевами существуют более тесные симбиотические отношения, чем предполагали ученые.