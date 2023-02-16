Боец ЧВК «Вагнер» рассказал о выполнившем задачу подбитом бомбардировщике
Командир авиагруппы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» рассказал, как российский подбитый бомбардировщик смог добраться до аэродрома, при этом выполнив боевую задачу. Видео с ним военный корреспондент Александр Коц разместил в своем Telegram-канале.
По словам бойца ЧВК, 13 февраля экипаж самолета получил боевую задачу, которую должен был выполнить в районе, где в настоящее время по-прежнему остается много украинских комплексов противовоздушной обороны (ПВО). В какой-то момент бомбардировщик был подбит, в хвостовой части произошло возгорание.
Однако пилоты, оценив обстановку, решили выполнить задание, а затем смогли добраться до базы и посадить самолет. При этом бомбардировщик не получил серьезных повреждений и не выгорел полностью, пояснил командир. В дальнейшем, отметил он, воздушное судно можно будет быстро восстановить и снова задействовать в боевых действиях.
Ранее основатель ЧВК Евгений Пригожин сообщил, что самолет Су-24, на котором он 6 февраля совершил боевой вылет, был подбит 13 февраля украинской ПВО под Артемовском (украинское название — Бахмут).