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13:17, 16 февраля 2023Бывший СССР

Боец ЧВК «Вагнер» рассказал о выполнившем задачу подбитом бомбардировщике

Командир авиагруппы ЧВК «Вагнер» рассказал, как подбитый бомбардировщик выполнил задачу

Кадр: видео Telegram-канал Kotsnews

Командир авиагруппы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» рассказал, как российский подбитый бомбардировщик смог добраться до аэродрома, при этом выполнив боевую задачу. Видео с ним военный корреспондент Александр Коц разместил в своем Telegram-канале.

По словам бойца ЧВК, 13 февраля экипаж самолета получил боевую задачу, которую должен был выполнить в районе, где в настоящее время по-прежнему остается много украинских комплексов противовоздушной обороны (ПВО). В какой-то момент бомбардировщик был подбит, в хвостовой части произошло возгорание.

Однако пилоты, оценив обстановку, решили выполнить задание, а затем смогли добраться до базы и посадить самолет. При этом бомбардировщик не получил серьезных повреждений и не выгорел полностью, пояснил командир. В дальнейшем, отметил он, воздушное судно можно будет быстро восстановить и снова задействовать в боевых действиях.

Ранее основатель ЧВК Евгений Пригожин сообщил, что самолет Су-24, на котором он 6 февраля совершил боевой вылет, был подбит 13 февраля украинской ПВО под Артемовском (украинское название — Бахмут).

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Варвара Кошечкина
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