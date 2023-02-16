Боец ЧВК «Вагнер» рассказал о выполнившем задачу подбитом бомбардировщике

Командир авиагруппы ЧВК «Вагнер» рассказал, как подбитый бомбардировщик выполнил задачу

Командир авиагруппы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» рассказал, как российский подбитый бомбардировщик смог добраться до аэродрома, при этом выполнив боевую задачу. Видео с ним военный корреспондент Александр Коц разместил в своем Telegram-канале.

По словам бойца ЧВК, 13 февраля экипаж самолета получил боевую задачу, которую должен был выполнить в районе, где в настоящее время по-прежнему остается много украинских комплексов противовоздушной обороны (ПВО). В какой-то момент бомбардировщик был подбит, в хвостовой части произошло возгорание.

Однако пилоты, оценив обстановку, решили выполнить задание, а затем смогли добраться до базы и посадить самолет. При этом бомбардировщик не получил серьезных повреждений и не выгорел полностью, пояснил командир. В дальнейшем, отметил он, воздушное судно можно будет быстро восстановить и снова задействовать в боевых действиях.

Ранее основатель ЧВК Евгений Пригожин сообщил, что самолет Су-24, на котором он 6 февраля совершил боевой вылет, был подбит 13 февраля украинской ПВО под Артемовском (украинское название — Бахмут).