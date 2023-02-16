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16:34, 16 февраля 2023Силовые структуры

Избивший подозреваемого до смерти российский полицейский предстанет перед судом

В Красноярске перед судом предстанет полицейский, избивший подозреваемого до смерти

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Красноярске перед судом предстанет 35-летний правоохранитель, который избил 51-летнего подозреваемого в отделе полиции. Об этом в четверг, 16 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина подозревается в преступлениях по части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий с применением насилия») и части 2 статьи 293 («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека») УК РФ.

По версии следствия, 9 февраля в отделение полиции был доставлен местный житель, подозреваемый в краже телефона. Мужчина попытался сбежать от правоохранителей и выпрыгнул со второго этажа из окна, однако был пойман и избит. Ему нанесли удары руками и ногой по бедру, голове и телу. Через время потерпевший скончался. Подозреваемый в избиении полицейский находится под домашним арестом.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае задержали полицейского за взятки на 1,5 миллиона рублей от лесозаготовителя.

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Илона Палей
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