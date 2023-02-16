Российский полицейский получил взяток на 1,5 миллиона рублей и попал в СИЗО

В Красноярском крае задержали полицейского за взятки на 1,5 миллиона от лесозаготовителя

В Красноярском крае задержали начальника отделения полиции ОМВД России по Нижнеингашскому району за коррупцию. Об этом в четверг, 16 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, с 1 июня 2020 года по 3 января 2023-го фигурант получал вознаграждения от знакомого лесозаготовителя. За это он должен был предупреждать компанию о датах планируемых проверок и не проводить оперативно-разыскные и проверочные мероприятия в отношении знакомого с целью его привлечения к ответственности за незаконную рубку лесных насаждений.

Суммарно правоохранитель получил почти 1,5 миллиона рублей. По факту произошедшего возбуждено дело по части 6 статьи 290 («Получение взятки») УК РФ. Сейчас полицейский находится в СИЗО.

«Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных УФСБ России по Красноярскому краю», — добавили в СКР.