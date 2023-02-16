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20:25, 16 февраля 2023Силовые структуры

Полицейского осудят за применение насилия в отношении задержанного россиянина

В ЯНАО осудят полицейского за избиение задержанного, проявлявшего агрессию к членам семьи

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) суд рассмотрит дело сотрудника полиции за применение насилия в отношении россиянина. Об этом в четверг, 16 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 20 августа 2022 года правоохранители приехали по вызову женщины. Она рассказала, что ее пьяный супруг проявляет агрессию в отношении членов семьи. Когда сотрудники МВД попросили мужчину отправиться в отделение, он отказался. Тогда фигурант избил задержанного, причинив вред его здоровью.

По факту произошедшего было возбуждено дело по части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий, то есть совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, с применением насилия») УК РФ.

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Екатерина Власова
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