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13:19, 16 февраля 2023Бывший СССР

Лукашенко заявил об отсутствии политзаключенных в Белоруссии

Лукашенко заявил, что в Белоруссии нет политзаключенных, и призвал оппозицию вернуться
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В Белоруссии нет ни одного политзаключенного, а уехавшая за границу оппозиция может рассчитывать на прощение в тех случаях, где оно возможно. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его слова передает «Интерфакс».

«Любого "политзаключенного" называйте. Мы будем объяснять, что он совершил, почему он там находится», — сказал белорусский лидер, призвав уехавшую белорусскую оппозицию «перевернуть страницу» и вернуться.

«Я хочу, чтобы они жили здесь и работали здесь. И мы готовы прощать то, что можно простить. Вот такая у нас демократическая диктатура», — заявил Лукашенко, указав на ценность некоторых уехавших белорусских специалистов.

Он также назвал закрытие погранпереходов Польшей и Литвой экономической провокацией и предупредил о потенциальных ответных мерах со стороны Минска.

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Алевтина Запольская
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