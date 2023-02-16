Лукашенко заявил об отсутствии политзаключенных в Белоруссии

Лукашенко заявил, что в Белоруссии нет политзаключенных, и призвал оппозицию вернуться

В Белоруссии нет ни одного политзаключенного, а уехавшая за границу оппозиция может рассчитывать на прощение в тех случаях, где оно возможно. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его слова передает «Интерфакс».

«Любого "политзаключенного" называйте. Мы будем объяснять, что он совершил, почему он там находится», — сказал белорусский лидер, призвав уехавшую белорусскую оппозицию «перевернуть страницу» и вернуться.

«Я хочу, чтобы они жили здесь и работали здесь. И мы готовы прощать то, что можно простить. Вот такая у нас демократическая диктатура», — заявил Лукашенко, указав на ценность некоторых уехавших белорусских специалистов.

Он также назвал закрытие погранпереходов Польшей и Литвой экономической провокацией и предупредил о потенциальных ответных мерах со стороны Минска.