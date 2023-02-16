Десять крупнейших банков России за год потеряли почти 200 миллиардов рублей

«Эксперт РА»: десять крупнейших банков России за год потеряли 195 миллиардов рублей

Десять крупнейших банков России по активам значительно ухудшили финансовый итог для всего сектора — они показали убыток почти в 200 миллиардов рублей (195 миллиардов рублей) против прибыли остальных игроков на уровне 400 миллиардов рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные агентства «Эксперт РА».

В 2021 году на топ-10 крупнейших банков пришлось 83 процента суммарной прибыли кредитных организаций — 1,9 из рекордных 2,2 триллиона рублей. Нынешние потери эксперты связывают с влиянием санкций. При этом банки, занимающие с 11-го по 100-е место по активам, получили 360 миллиардов рублей, что на 10,8 процента больше, чем в 2021 году.

«Эксперт РА» прогнозирует, что в 2023 году российские банки смогут показать прибыль в 1,3-1,5 триллиона рублей. Также эксперты считают, что лишиться лицензии или сдать ее добровольно могут до 15 игроков.

ЦБ считает, что прибыль банковского сектора составит по итогам года более одного триллиона рублей, если не произойдет никаких потрясений. В 2022 году доля прибыльных банков составила 77 процентов против 98 процентов в 2021 году.