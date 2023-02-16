Российские войска поразили командные пункты трех бригад ВСУ в ДНР

Минобороны России сообщило о поражении командных пунктов трех бригад ВСУ в ДНР

Российские военнослужащие поразили командные пункты трех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в четверг, 16 февраля, журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

В военном ведомстве уточнили, что речь идет о командных пунктах 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районе Авдеевки, 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Углесборочной и 102-й бригады территориальной обороны в районе Малиновки в ДНР.

Кроме этого, за сутки российские войска нанесли поражение 92 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 118 районах.

Также в районе Полтавы было уничтожено хранилище смазочных материалов и горючего для украинской военной техники.

Ранее, 15 февраля, Минобороны заявило, что российские военные из «Западной» группировки войск уничтожили восемь диверсионно-разведывательных групп ВСУ на купянском направлении. Группы украинских диверсантов были уничтожены в населенных пунктах Харьковской области и в Луганской народной республике.