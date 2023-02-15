Минобороны заявило об уничтожении восьми диверсионных групп ВСУ на купянском направлении

Российские военные из «Западной» группировки войск за минувшие сутки уничтожили восемь диверсионно-разведывательных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточили, что группы украинских диверсантов были уничтожены в населенных пунктах Харьковской области и в Луганской народной республике (ДНР). На купянском направлении также было нанесено поражение по скоплению 14-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны у Двуречной и Котляровки в Харьковской области.

Потери Украины на указанном направлении составили до 100 военных убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, четыре авто и гаубица Д-30. Близ Ветеринарного в Харьковской области российские военные уничтожили склад боеприпасов 113-й бригады территориальной обороны.

12 февраля оборонное ведомство отчитывалось об уничтожении до 80 украинских военных на купянском направлении. Тогда же Украина потеряла шесть автомобилей и одну гаубица Д-20.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России началась частичная мобилизация — 28 октября было объявлено о ее завершении.