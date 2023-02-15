Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:36, 15 февраля 2023Россия

Минобороны заявило об уничтожении восьми диверсионных групп ВСУ

Минобороны заявило об уничтожении восьми диверсионных групп ВСУ на купянском направлении

Фото: Libkos / AP

Российские военные из «Западной» группировки войск за минувшие сутки уничтожили восемь диверсионно-разведывательных групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточили, что группы украинских диверсантов были уничтожены в населенных пунктах Харьковской области и в Луганской народной республике (ДНР). На купянском направлении также было нанесено поражение по скоплению 14-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны у Двуречной и Котляровки в Харьковской области.

Материалы по теме:
«Что, пацаны поедут, а ты нет?» Как мобилизованные россияне пытаются отстоять право на альтернативную службу
«Что, пацаны поедут, а ты нет?»Как мобилизованные россияне пытаются отстоять право на альтернативную службу
24 ноября 2022
«Важно доказать заболевание» Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
«Важно доказать заболевание»Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
29 сентября 2022
«Люди стоят и смотрят в небо» Как живет Белгород — город на границе спецоперации
«Люди стоят и смотрят в небо»Как живет Белгород — город на границе спецоперации
19 октября 2022

Потери Украины на указанном направлении составили до 100 военных убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, четыре авто и гаубица Д-30. Близ Ветеринарного в Харьковской области российские военные уничтожили склад боеприпасов 113-й бригады территориальной обороны.

12 февраля оборонное ведомство отчитывалось об уничтожении до 80 украинских военных на купянском направлении. Тогда же Украина потеряла шесть автомобилей и одну гаубица Д-20.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России началась частичная мобилизация — 28 октября было объявлено о ее завершении.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
ФСБ задержала причастного к диверсиям на Московской железной дороге агента СБУ
В ВОЗ опровергли прекращение расследования происхождения COVID-19
Пригожин показал обломки сбитого Су-24 ЧВК «Вагнер»
Диетолог назвала полезные свойства кофе
В Киевской области произошла серия взрывов
Литва объявила о закрытии погранпункта с Белоруссией
Киану Ривз выступил против дипфейков
Для обвиненного в убийстве вора в законе Гянджинского запросили 23 года колонии
Парикмахер раскрыла россиянкам способ быстро сделать салонную укладку дома
Российские военные уничтожили две гаубицы ВСУ под Херсоном
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.