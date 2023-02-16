Появилось видео гибели американского наемника в Артемовске

CNN опубликовал видео гибели американского наемника Пита Рида в Артемовске

Кадры гибели бывшего морского пехотинца США, американского наемника Пита Рида, в Артемовске опубликовал американский телеканал CNN.

На них видно, как из белого микроавтобуса Mercedes-Benz выходит сам Рид и направляется от машины. Вскоре по автомобилю попадает боеприпас, происходит взрыв. Американские журналисты, не приведя никаких доказательств, заявили в титрах, что ракета, попавшая по микроавтобусу, была российской.

При этом ранее глава частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что российские войска не имели возможности нанести такой удар. «С уверенностью могу сказать, что Питера Рида убили свои», — сказал он.