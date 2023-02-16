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10:54, 16 февраля 2023Россия

В российских компаниях рассказали о происшествиях на предприятиях в 2022 году

«Актион Охрана труда»: 20 процентов специалистов признались в происшествиях на предприятии

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Каждый пятый опрошенный специалист по охране труда признался, что в 2022 году на его предприятии бывали происшествия и несчастные случаи, 76 процентов участников опроса провели год без инцидентов. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса «Актион Охрана труда», которое имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Роль угроз на производстве в 2022 году

По мнению 46 процентов респондентов, за последний год на производстве возросла роль техногенных угроз, 20 процентов, наоборот, заметили снижение подобных угроз, 34 процента затруднились ответить. Половина опрошенных специалистов по охране труда считает, что на предприятии возросла опасность террористических угроз (49 процентов), только 17 процентов отмечают снижение таких рисков, 34 процента не имеют четкого ответа на вопрос.

Мнения относительно экологических угроз разделились: 34 процента респондентов указывают, что вероятность возникновения экологических угроз возросла, 29 процентов сообщают, что такая вероятность снизилась, оставшиеся 37 процентов затрудняются с ответом. Биогенные риски --эпидемии, пандемии, инфекционные заболевания — не кажутся специалистам по охране труда высокими: 46 процентов опрошенных оценили такую угрозу как низкую. Другие 34 процента говорят о возросшей роли биогенных рисков на предприятии и видят в этом опасность, еще 20 процентов не могут ответить на вопрос.

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Актуальные в 2023 году риски

В прогнозах на 2023 год тенденции не меняются. Согласно опросу, треть респондентов оценила риск возникновения пожаров на предприятии в будущем году как имеющий высокую актуальность, только 3 процента считают, что вероятность пожара на их предприятии минимальна. По мнению 34 процентов ответивших, высокую актуальность для компаний будет иметь риск террористических угроз.

Большое значение биогенным угрозам в новом году придают 24 процента специалистов по охране труда. Экологические риски, в том числе связанные с утилизацией и хранением отходов производства, высоко актуальны для 23 процентов опрошенных.

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Екатерина Смирная
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