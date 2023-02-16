В США раскрыли способ получения Россией иностранных чипов

Bloomberg: Россия продолжает получать иностранные чипы и технологии через посредников

Россия продолжает получать иностранные чипы и технологии через посредников. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

Помощник министра торговли США по вопросам экспортного администрирования Теа Кендлер раскрыла способ получения Москвой иностранных чипов. По ее словам, российские власти обратились за помощью к Ирану и Северной Корее, чтобы заполнить пробелы в закупках после ухода с внутреннего рынка американской продукции.

В сентябре 2022 года США ввели ограничения на экспорт ряда компьютерных чипов в Россию и Китай, применяемых в технологиях искусственного интеллекта. Новые ограничения касаются высокопроизводительных моделей чипов, известных как графические процессоры, или GPU, входящие в продуктовую линейку указанных компаний. Изначально эти чипы разрабатывались для рендеринга изображений в видеоиграх, но в последнее десятилетие широко используются в суперкомпьютерах, используемых для распознавания речи и объектов на фотографиях.

Вместе с тем суперкомпьютеры задействованы в разработке оружия и сбора разведывательных данных. США полагают, что их передовые технологии также использовались Китаем в системах наблюдения за мусульманскими меньшинствами страны. Технологии искусственного интеллекта все чаще применяются для идентификации лиц на видео.

