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17:59, 16 февраля 2023Спорт

В Польше рассказали о готовности шантажировать МОК из-за россиян

Министр спорта и туризма Польши рассказал о готовности шантажировать МОК из-за россиян
Камиль Бортничук

Камиль Бортничук. Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук рассказал о готовности страны прибегнуть к шантажу Международного олимпийского комитета (МОК) в случае допуска российских и белорусских спортсменов до Игр-2024. Об этом сообщает РИА Новости.

«Бойкот, конечно, является самой сильной картой, которую мы имеем. Мы, поляки, говорим, что мы должны быть потенциально готовы к применению этого аргумента, на рассмотрение такого сценария», — рассказал Бортничук. Он добавил, что поляки прибегнут к бойкоту, если все остальные действия не найдут понимания у МОК.

Ранее МОК обратился к выступающей против допуска россиян на Олимпиаду-2024 коалиции стран, в число которых входит Польша. В организации рекомендовали не подписывать декларацию против участия российских спортсменов в Играх в Париже. Глава комитета Томас Бах также раскритиковал вмешательство политиков в обсуждение этого вопроса.

МОК рассматривает возможность допуска россиян до Игр-2024 в нейтральном статусе, однако окончательное решение по этому вопросу еще не принято. Соревнования в Париже должны пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Алексей Гусев
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