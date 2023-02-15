В МОК сделали новое заявление в адрес призывающих к бойкоту Игр-2024 стран

МОК заявил, что призывающие к бойкоту ОИ-2024 страны не должны игнорировать права человека

Международный олимпийский комитет (МОК) сделал новое заявление в адрес призывающих к бойкоту Олимпийских игр-2024 стран. Оно доступно на сайте организации.

«Олимпийское сообщество обязано соблюдать Олимпийскую хартию и международные нормы в области прав человека, запрещающие дискриминацию. Когда государства так вопиюще игнорируют права человека, у нас больше обязательств по поддержке наших общих ценностей», — подчеркнули в МОК. В организации добавили, что история показала, что предыдущие бойкоты не достигли своих политических целей и послужили только для наказания спортсменов пропускающих турниры стран.

Ранее МОК обратился к выступающей против допуска россиян на Олимпиаду-2024 коалиции стран. В организации рекомендовали не подписывать декларацию против участия российских спортсменов в Играх в Париже. Глава МОК Томас Бах также раскритиковал вмешательство политиков в обсуждение этого вопроса.

МОК рассматривает возможность допуска россиян до Игр-2024 в нейтральном статусе, однако окончательное решение по этому вопросу не принято. Соревнования в Париже должны пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года.