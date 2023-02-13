МОК обратился к выступающей против допуска россиян на ОИ-2024 коалиции стран

МОК настоятельно рекомендовал коалиции стран не требовать недопуска России на ОИ-2024

Международный олимпийский комитет (МОК) обратился к выступающей против допуска россиян на Олимпийские игры-2024 коалиции стран. Об этом сообщает Dagbladet со ссылкой Spiegel.

«Мы настоятельно рекомендуем вам связаться со своим министром, чтобы убедиться, что декларация не подписывается, или, по крайней мере, убедиться, что формулировка максимально отражает мнение олимпийского движения», — приводится текст письма директора департамента МОК по связям с Национальными олимпийскими комитетами (НОК) Джеймса Маклеода.

Ранее глава МОК Томас Бах раскритиковал вмешательство политиков в обсуждение вопроса о допуске российских и белорусских спортсменов к Играм 2024 года в Париже. До этого ряд европейских стран высказался против участия этих атлетов в международных турнирах, а в Польше заявили о создании коалиции против участия россиян в Олимпиаде-2024.

МОК рассматривает возможность допуска россиян до Игр-2024 в нейтральном статусе, однако окончательного решения по этому вопросу нет. Соревнования в Париже должны пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года.