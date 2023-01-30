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20:43, 30 января 2023Спорт

В Польше заявили о создании коалиции против участия россиян в Олимпиаде-2024

Министр спорта Польши заявил о создании коалиции против участия россиян в Олимпиаде-2024

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Министр спорта Польши Камиль Бортничук заявил о создании коалиции против участия российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом сообщает Inside The Games.

Функционер отметил, что в авангарде этого движения также стоит Великобритания. «Если спортсменам из этих двух стран будет разрешено участвовать в соревнованиях, Польша и другие страны могут выдвинуть ультиматум», — заявил Бортничук.

29 января олимпийская чемпионка по фигурному катанию Меган Дюамель оценила угрозу Национального олимпийского комитета (НОК) Украины бойкотировать Игры 2024 года в Париже в случае допуска россиян. Канадка посчитала, что больше стран должны последовать этому примеру.

25 января Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что рассматривает возможность индивидуального допуска к соревнованиям для российских и белорусских атлетов. После этого глава НОК Украины Вадим Гутцайт сообщил, что сборная может пропустить Олимпиаду-2024, если в ней будут участвовать сборные России и Белоруссии.

Алексей Гусев
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