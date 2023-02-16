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11:32, 16 февраля 2023Забота о себе

Названы помогающие избежать преждевременного старения советы по уходу за кожей

Дерматолог Гендлер: отказ от курения поможет избежать преждевременного старения

Фото: Chelsea shapouri / Unsplash

Избежать преждевременного старения помогут отказ от курения и соблюдение основных правил ухода за кожей, объяснила врач-дерматолог Эллен Гендлер. Об этом сообщает издание Daily Mail.

«Если вы были настолько глупы, что начали курить до того, как вам исполнилось 30, сейчас у вас есть шанс бросить. Эта привычка оказывает ужасное воздействие на каждый орган тела, включая кожу», — предостерегла Гендлер.

Еще один помогающий замедлить старение совет — всегда использовать крем с SPF. Дерматолог назвала нанесение солнцезащитного крема одним из чаще всего игнорируемых этапов ухода за кожей, однако именно благодаря ему можно отсрочить появление нежелательной пигментации и снизить риск рака кожи. Она рекомендовала выбирать для лица средства на минеральной основе с высоким содержанием оксида цинка.

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Гендлер также предложила в возрасте 30 лет включить в домашний уход косметику с ретиноидами. Кремы и сыворотки с этим ингредиентом помогают разгладить морщины и считаются одними из самых эффективных для профилактики первых признаков старения.

Последняя рекомендация дерматолога состоит в том, чтобы всегда носить солнцезащитные очки на улице. По ее словам, ультрафиолетовые лучи негативно воздействуют не только на кожу, но и на глаза, из-за чего может развиться ранняя катаракта.

Ранее российский дерматолог, косметолог Алина Лукманова назвала причины появления белых пятен на ногтях. Она заявила, что спровоцировать появление подобной пигментации могут агрессивный маникюр и контакт с химическими средствами.

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Наталья Обрядина
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Названы помогающие избежать преждевременного старения советы по уходу за кожей
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