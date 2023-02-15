Российский врач назвала причины появления белых пятен на ногтях

Дерматолог Лукманова назвала микротравмы причиной появления белых пятен на ногтях

Российский дерматолог, косметолог, трихолог Алина Лукманова назвала причины появления белых пятен на ногтях. Комментарий эксперта приводит «Москва 24».

Данное состояние, называемое лейконихией, возникает не из-за недостатка микроэлементов в организме, пояснила врач. Обычно к нему приводят микротравмы. «Чаще всего такое явление наблюдается у детей, особенно у тех, которые имеют привычку грызть ногти», — отметила медик.

Кроме того, спровоцировать появление подобной пигментации могут агрессивный маникюр и контакт с химическими средствами. В то же время, указанное явление может быть наследственным. При этом ногтевая пластина полностью становится белой.

Ранее в феврале косметолог-дерматовенеролог Людмила Егжина перечислила россиянам причины, из-за которых появляются пигментные пятна на коже. Так, врач рассказала, что косметический дефект может возникать при наличии различных патологий.