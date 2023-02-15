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12:17, 15 февраля 2023Ценности

Российский врач назвала причины появления белых пятен на ногтях

Дерматолог Лукманова назвала микротравмы причиной появления белых пятен на ногтях

Фото: Sarah Cervantes / Unsplash

Российский дерматолог, косметолог, трихолог Алина Лукманова назвала причины появления белых пятен на ногтях. Комментарий эксперта приводит «Москва 24».

Данное состояние, называемое лейконихией, возникает не из-за недостатка микроэлементов в организме, пояснила врач. Обычно к нему приводят микротравмы. «Чаще всего такое явление наблюдается у детей, особенно у тех, которые имеют привычку грызть ногти», — отметила медик.

Кроме того, спровоцировать появление подобной пигментации могут агрессивный маникюр и контакт с химическими средствами. В то же время, указанное явление может быть наследственным. При этом ногтевая пластина полностью становится белой.

Ранее в феврале косметолог-дерматовенеролог Людмила Егжина перечислила россиянам причины, из-за которых появляются пигментные пятна на коже. Так, врач рассказала, что косметический дефект может возникать при наличии различных патологий.

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Алина Гостева
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