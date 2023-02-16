В Госдуме назвали попадающие под закон о защите языка от заимствований слова

Депутат Лантратова предложила избавиться от слов джоггинг, журнализм, спуфинг и клаббинг

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова назвала попадающие под закон о защите языка от заимствований иностранные слова, от которых необходимо избавиться в первую очередь. Своим мнением она поделилась с изданием Ura.ru.

Парламентарий считает, что такие слова, как джоггинг, журнализм, спуфинг и клаббинг нужно изъять из обращения и заменить на русские аналоги. Депутат предложила вместо них использовать слова и словосочетания: бег трусцой, журналистика, маскировка и отдых в ночном клубе.

«Как депутат я понимаю, что важно говорить понятным языком для людей, на которых мы работаем. Законодателям надо руководствоваться в первую очередь правилами русского языка, уметь найти общеупотребительный аналог иностранному слову», — заключила она.

16 февраля Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон, призванный защищать русский язык от чрезмерного использования иностранных слов и заимствований. В пояснительной записке к документу уточняется, что принятие закона, по мнению его авторов, позволит повысить общий уровень грамотности россиян, а также корректность использования русского языка.