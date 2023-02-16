Землетрясение произошло в акватории Байкала

Землетрясение интенсивностью 5,9 балла произошло в акватории Байкала

Землетрясение интенсивностью 5,9 балла произошло в акватории озера Байкал. Об этом сообщает ГУ МЧС по Иркутской области, передает РИА Новости.

Сейсмособытие зафиксировано в 10:35 по местному времени (05:35 по московскому). Очаг находился в 18 километрах от поселка Большое Голоустное. В Иркутске интенсивность землетрясения составила 3 балла.

Отмечается, что жертв и разрушений в результате произошедшего нет. Объекты инфраструктуры работают в штатном режиме.

13 февраля землетрясение произошло в акватории Тихого океана у Курильских островов. Его магнитуда составила 5,5, а эпицентр находился в 682 километрах восточнее Южно-Сахалинска, в 23 километрах южнее юго-запада острова Симуши.

15 февраля около восточного побережья Камчатки произошло три землетрясения за день.