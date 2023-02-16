Резников обсудил с генсеком НАТО внедрение стандартов альянса на Украине

Министр обороны Украины Резников обсудил со Столтенбергом введение стандартов НАТО

Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом дальнейшее внедрение стандартов Североатлантического альянса в стране. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на слова Резникова.

«Обсудили с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом наши успешные решения о дальнейших шагах по внедрению стандартов НАТО. Среди них — внедрение системы LOGFAS — одной из информационных систем логистики НАТО и стран-членов НАТО», — сообщил глава украинского военного ведомства.

Он также отметил, что эта система позволяет минимизировать время самого логистического планирования и максимизировать скорость документооборота. LOGFAS, по словам Резникова, гарантирует прозрачность и подотчетность Украины.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что по итогам боевых действий Россия «будет демонтирована» как государство и потеряет свои земли.