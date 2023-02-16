Аномально высокие сугробы спрогнозировали в Москве

Научрук Гидрометцентра Вильфанд: сугробы в Москве за выходные вырастут до 44 сантиметров

Высота сугробов в Москве в предстоящие выходные достигнет аномальных показателей. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он отметил, что в настоящее время высота снега в Москве достигает 34 сантиметров. Это на 4 сантиметра ниже положенной нормы для данного периода. В то же время научрук Гидрометцентра предупредил, что в выходные жителей столицы ожидают снегопады и метели.

По прогнозу Вильфанда, снегопад начнется в субботу, 18 февраля. Особенно интенсивными осадки ожидаются во второй половине дня, а также в ночь на воскресенье, 19 февраля. «Может выпасть не менее 7-8 миллиметров [осадков], а это значит, что и сугробы могут вырасти на 10 сантиметров», — сказал он. Таким образом, высота сугробов в Москве может достичь 44 сантиметров.

Ранее Вильфанд заявил, что в Москве давление будет таким, каким бывает при тропических циклонах. Он уточнил, что атмосферное давление в четверг, 16 февраля, понизится до 25 миллиметров ртутного столба.