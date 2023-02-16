Командир танка ВС России рассказал об атаках на запорожском направлении

Командир танка ВС России рассказал о ежедневных атаках на запорожском направлении

Экипаж танка Т-72 Вооруженных сил России ежедневно атакует позиции украинских боевиков на запорожском направлении. Об этом РИА Новости рассказал командир экипажа боевой машины.

По его словам, каждый день проходит до четырех боевых выездов. «Будем поражать пехоту, находящуюся в окопе. Корректировку получаем от наземной разведки», — объяснил он очередную предстоящую атаку.

Ранее командир одного из танков Первой Славянской бригады с позывным Гарик рассказал, что обстановка под Авдеевкой напряженная, российские танкисты отбивают атаки и готовятся к дуэлям с танками НАТО, которые скоро получит Украина. «Будем готовиться. Смотрим сейчас информацию о них, их уязвимые места. То есть будем готовы», — сказал танкист, указав, что сейчас экипажи российских машин отбивают атаки противника и сами переходят в контрнаступление.

15 февраля министр обороны Германии Борис Писториус выразил мнение, что Киев получит меньшее количество обещанных танков Leopard 2. Он отметил, что западные союзники «изо всех сил» пытаются собрать два полных батальона машин для отправки Киеву. Так, Германия и Португалия уже подготовили для отправки 17 танков в новой модификации. Еще 30, но в более старой версии, может передать Польша, однако они в плохом состоянии и требуют ремонта