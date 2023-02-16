Россиянин изнасиловал 53-летнюю тетку и попал под следствие

В Саратовской области задержали 32-летнего мужчину за изнасилование 53-летней тетки

В Саратовской области полицейские задержали 32-летнего мужчину за изнасилование 53-летней собственной тетки. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщает АиФ.

По данным ведомства, фигуранта задержали в Пугачевском районе. Он надругался над родственницей в поселке Тургеневском, после чего попал под следствие. По факту произошедшего возбуждено дело по статье 131 («Изнасилование») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Краснодарском крае суд приговорил 36-летнего жителя станицы Новотитаровской к 17 годам колонии особого режима за изнасилование 13-летней соседки.