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13:09, 16 февраля 2023Бывший СССР

Лукашенко заявил о выгодных условиях для заключения мира на Украине

Александр Лукашенко назвал текущие условия выгодными для заключения мира на Украине

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

В настоящий момент Украина имеет наиболее выгодные условия для прекращения военных действий и заключения мира. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с зарубежными журналистами в Минске, передает БЕЛТА.

Он упрекнул президента Украины Владимира Зеленского в недальновидности и призвал задуматься о прекращении боевых действий, «чтобы не погибли еще там 100-200-300 тысяч украинцев».

«Любая война заканчивается миром, так давайте сейчас ее закончим. Сейчас более выгодные условия для Украины. Закончить эту войну и дальше двигаться. И тут Украину будут поддерживать все. А я буду первым», — заявил глава государства.

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Алевтина Запольская
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