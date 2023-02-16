Российский депутат и его сообщники предстанут перед судом за тройное убийство

В Карачаево-Черкесии депутат Кумуков и его сообщники предстанут перед судом за убийство

В Карачаево-Черкесии действующий депутат народного собрания республики Марат Кумуков и его сообщники Даут Темирлиев и Хасан Хубиев предстанут перед судом по делу о тройном убийстве. Об этом в четверг, 16 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Фигуранты обвиняются по пунктам «а», «ж», «з» части 2 статьи 105 («Убийство двух и более лиц, совершенное в составе организованной группы, сопряженное с бандитизмом») УК РФ.

По версии следствия, в мае 2004 года семь человек, в числе которых Кумуков, Темирлиев и Хубиев, расправились над тремя местными жителями. Темирлиев и Хубиев в настоящее время отбывают наказание в колонии за другие тяжкие преступления. На стадии предварительного следствия трое фигурантов вину признали.

Соучастники преступления Науруз Черкасов и Аслан Глоов погибли в 2013 году. Еще двое, Артур Тибуев и Али Ботчаев, находятся в международном розыске.

О задержании депутата Кумукова стало известно 12 октября 2022 года после его трехмесячного участия в СВО. На Донбасс Кумуков поехал в рядах добровольцев отряда «БАРС», где был представлен к Ордену Мужества.

