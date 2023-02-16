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04:09, 16 февраля 2023Интернет и СМИ

Twitter разрешил публиковать рекламу марихуаны

Соцсеть Twitter разрешила размещать рекламу каннабиса на своей платформе

Фото: Akshar Dave / Unsplash

Социальная сеть Twitter разрешила компаниям по производству каннабиса размещать на своей платформе рекламу их продукции. Об этом сообщает издание Politico.

Согласно обновленной политике Twitter, рекламу можно публиковать компаниям, подходящим под ряд требований. Так, у них должна быть надлежащая лицензия. Также уточняется, что они могут предоставлять рекламу только тем странам и регионам, в которых у них есть разрешение на продвижение своих услуг и товаров в интернете. Кроме того, запрещается распространять предложения о покупке среди лиц моложе 21 года.

Ранее сообщалось, что руководство Twitter начало предлагать компаниям бесплатную рекламу после ухода брендов с платформы. Отмечается, что компенсация рекламных расходов может составить до 250 тысяч долларов.

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Варвара Кузьмина
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