Twitter нашел способ вернуть рекламодателей

WSJ: Twitter предлагает компаниям бесплатную рекламу на фоне ухода брендов с платформы

Руководство социальной сети Twitter предлагает компаниям бесплатную рекламу на фоне ухода брендов с платформы, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Отмечается, что компания начала предлагать рекламодателям компенсацию рекламных расходов на сумму до 250 тысяч долларов. В соответствии с электронными письмами Twitter, до 28 февраля на размещение рекламы на платформе должны потратить 500 тысяч долларов.

По данным газеты, рекламодатели могут использовать денежные средства для покупки продвигаемых постов во время Суперкубка NFL.

В ноябре газета Financial Times сообщила, что многие крупные рекламодатели заявили о временном отказе от публикации рекламы в Twitter из-за непредсказуемости действий бизнесмена Илона Маска в отношении приобретенной им компании.