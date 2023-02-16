В российской школе шестиклассников в наказание оставили без обеда

В тюменской школе шестиклассников, съедавших чужие порции, в наказание оставили без обеда

В Тюмени в школе №56 шестиклассников в наказание оставили без обеда за то, что они ранее съедали чужие порции. Об этом сообщает издание «Подъем».

Родители российских школьников в одном из чатов в мессенджере пояснили, что такое решение принял классный руководитель. «Кто дал право наказывать детей едой? Это форменное издевательство!» — возмутилась мать одного из учеников.

В администрации Тюмени подчеркнули, что начали проводить проверку в учебном заведении. Власти допустили, что «ситуация может выглядеть не так».

«Прежде чем принять решение, очень важно в этой ситуации разобраться и посмотреть, поговорить с классным руководителем. Департамент образования проводит эту работу. Чтобы таких ситуаций не повторялось, мы всегда стараемся разобраться и предупредить, что это недопустимо», — подчеркнули в пресс-службе.

В декабре 2022 года в Красноярском крае 15 школьников поели в столовой лицея и заразились сальмонеллезом. Следователи возбудили дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.