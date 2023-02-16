В российской школе шестиклассников в наказание оставили без обеда
В Тюмени в школе №56 шестиклассников в наказание оставили без обеда за то, что они ранее съедали чужие порции. Об этом сообщает издание «Подъем».
Родители российских школьников в одном из чатов в мессенджере пояснили, что такое решение принял классный руководитель. «Кто дал право наказывать детей едой? Это форменное издевательство!» — возмутилась мать одного из учеников.
В администрации Тюмени подчеркнули, что начали проводить проверку в учебном заведении. Власти допустили, что «ситуация может выглядеть не так».
«Прежде чем принять решение, очень важно в этой ситуации разобраться и посмотреть, поговорить с классным руководителем. Департамент образования проводит эту работу. Чтобы таких ситуаций не повторялось, мы всегда стараемся разобраться и предупредить, что это недопустимо», — подчеркнули в пресс-службе.
В декабре 2022 года в Красноярском крае 15 школьников поели в столовой лицея и заразились сальмонеллезом. Следователи возбудили дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.