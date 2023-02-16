Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:32, 16 февраля 2023Россия

В российской школе шестиклассников в наказание оставили без обеда

В тюменской школе шестиклассников, съедавших чужие порции, в наказание оставили без обеда

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

В Тюмени в школе №56 шестиклассников в наказание оставили без обеда за то, что они ранее съедали чужие порции. Об этом сообщает издание «Подъем».

Родители российских школьников в одном из чатов в мессенджере пояснили, что такое решение принял классный руководитель. «Кто дал право наказывать детей едой? Это форменное издевательство!» — возмутилась мать одного из учеников.

В администрации Тюмени подчеркнули, что начали проводить проверку в учебном заведении. Власти допустили, что «ситуация может выглядеть не так».

«Прежде чем принять решение, очень важно в этой ситуации разобраться и посмотреть, поговорить с классным руководителем. Департамент образования проводит эту работу. Чтобы таких ситуаций не повторялось, мы всегда стараемся разобраться и предупредить, что это недопустимо», — подчеркнули в пресс-службе.

В декабре 2022 года в Красноярском крае 15 школьников поели в столовой лицея и заразились сальмонеллезом. Следователи возбудили дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
В Кремле ответили на слова Суркова о Минских соглашениях
Лукашенко заявил об уничтожении Украины Зеленским
Российские войска поразили командные пункты трех бригад ВСУ в ДНР
Актера российских сериалов обвинили в серии надругательств над детьми
Минобороны России отчиталось о потерях ВСУ на донецком направлении
Минобороны заявило об уничтожении вертолета ВСУ в Харьковской области
Россияне бросились арендовать жилье на популярном курорте США
Голодание улучшило здоровье людей с болезнью печени
При взрыве на российском заводе погиб рабочий
На внебрачного сына Жириновского составили протокол о мелком хулиганстве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.