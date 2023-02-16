Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:15, 16 февраля 2023Россия

ВСУ второй раз за день обстреляли приграничный российский регион

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле ВСУ села Устинка

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) второй раз за день обстреляли Белгородскую область. Об этом вечером 16 февраля сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что на этот раз противник атаковал село Устинка Белгородского района. В результате обстрела пострадавших нет, добавил Гладков.

«Снарядами посекло окна, фасады и заборы в четырех частных домовладениях. Также есть повреждения линии электропередачи и газопровода», — пояснил представитель областных властей.

Материалы по теме:
«Что, пацаны поедут, а ты нет?» Как мобилизованные россияне пытаются отстоять право на альтернативную службу
«Что, пацаны поедут, а ты нет?»Как мобилизованные россияне пытаются отстоять право на альтернативную службу
24 ноября 2022
«Важно доказать заболевание» Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
«Важно доказать заболевание»Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
29 сентября 2022
«Люди стоят и смотрят в небо» Как живет Белгород — город на границе спецоперации
«Люди стоят и смотрят в небо»Как живет Белгород — город на границе спецоперации
19 октября 2022

Ранее 16 февраля ВСУ обстреляли Шебекинский городской округ. Во время атаки украинских войск пострадал житель области, однако, отметил Гладков, от госпитализации он отказался.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
США анонсировали масштабные санкции G7 против России
Участница «Фабрики звезд» в слезах вспомнила 20-летнюю обиду из-за проекта
Вероятность изменения курса Молдавии при новом правительстве оценили
Представители партий и эксперты рассказали о планах на выборы в этом году
Полицейского осудят за применение насилия в отношении задержанного россиянина
Американке закрыли въезд в Россию на 40 лет за выгул теленка по Красной площади
Названы самые издаваемые писатели в России
В Госдуме предложили запретить иностранные названия для жилья
Стали известны подробности дебоша внебрачного сына Жириновского
Плющенко предрек смену флага фигуристами из-за судейства в России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.