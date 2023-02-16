ВСУ второй раз за день обстреляли приграничный российский регион

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле ВСУ села Устинка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) второй раз за день обстреляли Белгородскую область. Об этом вечером 16 февраля сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что на этот раз противник атаковал село Устинка Белгородского района. В результате обстрела пострадавших нет, добавил Гладков.

«Снарядами посекло окна, фасады и заборы в четырех частных домовладениях. Также есть повреждения линии электропередачи и газопровода», — пояснил представитель областных властей.

Ранее 16 февраля ВСУ обстреляли Шебекинский городской округ. Во время атаки украинских войск пострадал житель области, однако, отметил Гладков, от госпитализации он отказался.