Житель приграничного региона России пострадал при обстреле ВСУ

Житель Белгородской области пострадал при обстреле ВСУ Шебекинского округа

Житель Белгородской области пострадал при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) Шебекинского городского округа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков.

По словам Гладкова, от госпитализации пострадавший отказался.

«ВСУ сегодня обстреляли село Вознесеновка Шебекинского городского округа. Есть пострадавший: мужчина с легкой контузией. Бригадой скорой медпомощь была оказана на месте», — рассказал губернатор.

Днем ранее ,15 февраля, сообщалось, что в Белгородской области ПВО сбила ракету ВСУ. 24 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что с начала спецоперации из-за обстрелов погибли 25 человек, еще 96 жителей региона были ранены.

Президент России Владимир Путин заявлял, что защита российских регионов от обстрелов со стороны ВСУ является приоритетной задачей, которой должно заниматься Минобороны.