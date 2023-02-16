Россия решила исполнять валютные госгарантии в рублях

Россия будет исполнять в рублях госгарантии, предоставленные в иностранной валюте

Россия будет исполнять в рублях госгарантии, предоставленные в иностранной валюте, сказано в проекте указа президента Владимира Путина. Документ опубликован на сайте нормативных правовых актов.

Уточняется, что вводимые положения необходимы, чтобы предотвратить технический дефолт при возникновении гарантийных случаев по госгарантиям. Также они вводятся в связи с текущей геополитической ситуацией, когда возможности исполнения Россией госгарантий, сумма которых выражена в иностранной валюте и исполнение обязательств также предусмотрено в ней, значительно ограничены и непредсказуемы.

Требуемая к уплате по госгарантии сумма неисполненных обязательств принципала перед бенефициаром должна указываться в рублях по курсу российского Центробанка на дату требования. В документе с этим решением сказано, что денежные средства будут перечисляться на рублевый счет бенефициара или третьего лица, чей счет указан получателем обязательств.

«Требования бенефициаров об исполнении государственных гарантий, содержащие положения о перечислении денежных средств в иностранной валюте, удовлетворению не подлежат», — сказано в документе.

Ранее финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин в беседе с «Лентой.ру» назвал юань альтернативой доллару и евро, способной защитить инвестора от увеличивающихся рисков со стороны Запада.