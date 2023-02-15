Названа альтернатива доллару и евро

Финансовый аналитик Звездин назвал юань альтернативой доллару и евро

Юань кажется отличной альтернативой доллару и евро, способной защитить инвестора от увеличивающихся рисков со стороны Запада. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщил финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин.

Он отметил, что китайские юани сегодня набирают популярность по ряду причин.

«Во-первых, несмотря на снятие валютных ограничений, Банк России неоднократно предупреждал, что хранение денежных средств в долларах и евро достаточно опасно в связи с возможной блокировкой активов из-за санкционного ограничения», — объяснил Звездин.

Профессиональные участники рынка, банки, брокеры ввели заградительные тарифы для вкладов в долларах и евро. Эта причина вызвала интерес физических и юридических лиц к перекладыванию своих средств в китайские юани и иные валюты дружественных стран Артем Звездин финансовый аналитик, трейдер

«Во-вторых, некоторые банки перестали предоставлять участникам рынка разные валютные программы в долларах и евро, заменив их юанями. Так, например, кредиты в юанях стали заменять кредиты в долларах и евро, а вклады в долларах и евро стали заменять на вклады в юанях», — добавил финансовый аналитик.

Средняя ставка по вкладам в юане достигает около 3 процентов годовых. Традиционно доходность по вкладам небольшая, однако данная ставка вполне покрывает инфляцию валюты, сообщил Звездин.

«Инфляция юаня сейчас составляет в районе 1,8 процента и снижается. В целом в долгосрочной дистанции после полного возобновления экономики инфляция может немного подрасти, но, очевидно, пока останется небольшой», — рассказал трейдер.

Юань является валютой развивающейся страны, поэтому его доля в портфеле инвестора не должна быть слишком высокой, но конечная доля портфеля зависит от целей инвестора. Если цель — сохранение своих денежных средств в долгосрочной дистанции, то юань — неплохая альтернатива доллару и евро Артем Звездин финансовый аналитик, трейдер

Будущее вкладов в долларах и евро под вопросом

Очевидно, что санкционное давление будет нарастать, отметил собеседник «Ленты.ру». Поэтому будущее вкладов в валютах недружественных стран под вопросом.

«Я не исключаю ситуации принудительной конвертации валютных вкладов в долларах и евро по невыгодному для клиента курсу из-за введения ограничительных мер со стороны Запада или со стороны России. В этой связи юань кажется отличной альтернативой, способной защитить инвестора от увеличивающихся рисков», — заявил Звездин.

Идеальная пропорция долгосрочного и краткосрочного портфеля

Если цель инвестора — это сохранение средств в краткосрочной дистанции, то ближайшее будущее кажется более-менее относительно безрисковым, чтобы покупать евро, доллары и юани вместе, убежден финансовый аналитик.

Идеальная пропорция долгосрочного портфеля с использованием юаня может выглядеть примерно так: 30 процентов — китайский юань, 30 процентов — золото, 40 процентов — российский рубль. Процент последнего можно сделать меньше.

Идеальная пропорция краткосрочного валютного портфеля, на мой взгляд, выглядит следующим образом: 20 процентов — юань, 20 процентов — доллар, 20 процентов — золото, остаток занимают рубли Артем Звездин финансовый аналитик, трейдер

В любом случае, стратегия перекладывания денег в юань не гарантирует получение доходности, сообщил Звездин. Это может как-то спасти от инфляции и обесценивания рубля в долгосрочной дистанции, но назвать это заработком нельзя. Скорее, это способ не потерять своих сбережения в цене и сохранить их реальную стоимость.

«Правильнее всего будет просто купить валюту, если вы хотите этим заняться. Не стоит дробить платежи, покупать постепенно. Лучше сделать это сразу, поскольку, усредняя свою валютную позицию, то есть покупая валюту по чуть-чуть через равные промежутки времени, вы можете потерять больше. Потому что вы никогда не сможете предсказать рынок и никогда не найдете идеальное время для покупки», — заключил трейдер.

Ранее аналитик Совкомбанка Михаил Васильев сообщил, что с 13 по 19 февраля рубль неизбежно продолжит слабеть по отношению к мировым валютам.

Ослабление рубля сдерживают валютные интервенции Минфина. Продажи юаней на бирже с 7 февраля выросли почти в три раза по сравнению с январем, до 8,9 миллиарда рублей, однако этих средств недостаточно, чтобы компенсировать потерю нефтегазовых доходов.