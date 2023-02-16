«ВКонтакте» запустила новую уникальную ленту

«ВКонтакте» запустила новую ленту медиарекомендаций «Для вас»

Социальная сеть «ВКонтакте» запустила новую ленту медиарекомендаций. Об уникальном нововведении стало известно из пресс-релиза соцсети, поступившего в распоряжение «Ленты.ру».

Новая лента бесконечна и состоит из фотографий, публикаций, клипов и контентных подборок, уложенных в компактном виде и подобранных с помощью алгоритмов. Точность рекомендованных публикаций повышается благодаря действиям самих пользователей: сеть анализирует лайки, просмотры и комментарии и делает выводы о предпочтениях каждого пользователя.

«Обновленная лента "Для вас" объединила весь накопленный потенциал, чтобы предложить лучшие медиарекомендации персонально для каждого пользователя. Продукт будет постоянно развиваться и поддерживать различные форматы соцсети для максимального вовлечения», — сообщила CEO «ВКонтакте» Марина Краснова.

Ранее «ВКонтакте» представила новый кабинет выплат, благодаря которому создатели контента смогут напрямую получать деньги, заработанные с помощью инструментов монетизации видео. В течение полугода компания планирует начислять самозанятым авторам повышенное вознаграждение, эквивалентное налогу на профессиональный доход. Благодаря кабинету выплат создатели контента смогут удобно выводить заработок на карты российских банков или расчетный счет.