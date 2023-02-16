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20:31, 16 февраля 2023Интернет и СМИ

Участница «Фабрики звезд» в слезах вспомнила 20-летнюю обиду из-за проекта

Волкова из «Фабрики звезд» рассказала о травме из-за слов Арифулиной о ее клишированности
Лина Арифулина

Лина Арифулина. Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Участница второго сезона музыкальной программы «Фабрика звезд» на Первом канале, актриса и певица Юлия Волкова рассказала о 20-летней обиде на директора культового проекта Лину Арифулину. В шоу «Фабрика с Яной Чуриковой» артистка призналась, что ее травмировала фраза Арифулиной о якобы ее клишированности. Видео доступно на YouTube.

Арифулина однажды раскритиковала Волкову на проекте, назвав ее «девушкой, сотканной из клише». «Я жила с этим 20 лет. Это больно. Это в 18 лет очень больно услышать», — раскрыла певица свою обиду со слезами на глазах.

По словам Волковой, она пыталась разобраться в значении фразы директора проекта и выявить в себе предполагаемые клише. Певица также призналась, что плакала из-за этих слов, и кроме того, представляла, что при встрече с Арифулиной выскажет ей свои переживания. «Я на тот момент, в 18 лет, была еще не сформирована», — подчеркнула собеседница Чуриковой.

Впоследствии Волкова и Арифулина стали вместе работать над фильмом. Участница «Фабрики звезд» заявила, что сильно боялась встречи с бывшим директором шоу и вспоминала сказанные ею на проекте слова. Однако на деле у них сложились очень хорошие отношения, подчеркнула Волкова.

Ранее Яна Чурикова, беседуя о втором сезоне «Фабрики звезд» с композитором Игорем Николаевым, назвала одной из самых больших трагедий ситуацию с участницей проекта Леной Терлеевой, которая заняла на шоу второе место. Николаев же отметил, что Терлеева так и не смогла найти свою нишу.

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Маргарита Щигарева
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