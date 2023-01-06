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09:03, 6 января 2023Интернет и СМИ

Чурикова назвала огромной трагедией судьбу участницы «Фабрики звезд»

Яна Чурикова назвала судьбу Лены Терлеевой огромной трагедией для «Фабрики звезд-2»

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Российская телеведущая Яна Чурикова во время беседы с композитором Игорем Николаевым в шоу «Фабрика с Яной Чу» рассказала, что для нее огромной трагедией стала ситуация с участницей «Фабрики звезд-2» Леной Терлеевой.

«На мой взгляд, одна из самых больших личных трагедий "Фабрики звезд-2" - Лена Терлеева», — сказала ведущая популярного шоу. Во втором сезоне «Фабрики звезд» Терлеева соревновалась за победу с Полиной Гагариной, но заняла второе место.

По мнению Николаева, который не раз выступал с Терлеевой дуэтом, проблема артистки заключалась в том, что она так и не смогла найти свою нишу, что стало препятствием для выхода на большую сцену. Он назвал ее одной из самых талантливых участниц шоу.

Ранее Чурикова рассказала о причинах провала «Новой Фабрики звезд». Ведущая объяснила непопулярность реалити-шоу тем, что формат передачи стал неактуален для зрителей. «Во-первых, она провалилась, потому что год на календаре стоял уже какой. Поэтому как бы они там ни пели, всем было уже глубоко параллельно. Давайте по-честному», — отметила она. Телеведущая также пошутила, что шоу провалилось, потому что его ведущей была не она.

Марина Совина
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