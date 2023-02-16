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23:31, 16 февраля 2023Мир

В США назвали уязвимое место ВСУ

Экс-разведчик США Риттер: Киев не сможет противостоять России из-за нехватки боеприпасов

Фото: Marko Djurica / Reuters

Офицер разведки американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom назвал уязвимое место ВСУ.

По его словам, Украина не сможет противостоять российскому наступлению из-за нехватки боеприпасов, которые закончатся к лету. Он также добавил, что «и у НАТО ничего не осталось, чтобы передать».

«И я скажу вам, что происходит, когда иссякают запасы во время военных действий, вы погибаете», — сказал Риттер. Он подчеркнул, что даже если бы президенту Украины Владимиру Зеленскому удалось восполнить запасы, это все равно не спасло бы Киев от поражения.

По мнению экс-разведчика, Соединенные Штаты и их союзники уже начинают осознавать, что игра окончена и что они не смогут остановить Россию.

Ранее Риттер обвинил украинские власти в том, что Киев никогда не был нацелен на мирные переговоры, а лишь хотел выиграть время, чтобы НАТО могло собраться с силами. По его словам, цель Москвы заключалась в том, чтобы заставить Украину сесть за стол переговоров.

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Марина Совина
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