Лукашенко призвал вести диалог о мире с украинскими военными

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что диалоги о мире нужно вести с ВСУ

Диалог о прекращении боевых действий и мире на Украине нужно вести прежде всего с военнослужащими этой страны. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова приводит агентство БЕЛТА.

Глава государства напомнил, что в начале специальной военной операции России удалось заставить Украину сесть за стол переговоров и склонить к заключению мира. При этом он подчеркнул, что договоренности на этот счет в конечном итоге были сорваны киевской стороной.

«Если бы удалось достичь мира, через 5-7 лет этого бы [срыва договоренностей о мирном урегулировании] не произошло. Потому что это наука была всем — и одной стороне, и другой. Война показала многое», — заверил Лукашенко, призвав Киев вернуться к переговорам.

Политик добавил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) имеют отличную от позиции политического руководства точку зрения и более склонны к переговорам о прекращении конфликта.

«Военные это понимают. Там же бросают людей как пушечное мясо. И они [власти страны] готовы миллионами украинцев жертвовать. Военные это понимают. И военные смогут договориться», — добавил президент.

Ранее стало известно, что 17 февраля Лукашенко встретится с президентом России Владимиром Путиным на территории его резиденции в Ново-Огарево. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков указал, что беседа должны получиться «обстоятельной».